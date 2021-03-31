Вашингтон эвакуирует американских дипломатов из Мьянмы

Вашингтон, 31 марта. Госдеп США распорядился покинуть Мьянму большей части своих дипломатов и другим госслужащим вместе с их семьями на фоне беспорядков в государстве.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что эвакуации не подлежат те дипломаты и служащие, чья работа является необходимой. Кроме того, с 14 февраля Госдеп США позволил своим сотрудникам покидать Мьянму в добровольном порядке.

Помимо этого, американские власти рекомендовали гражданам Соединенных Штатов стараться не ездить в Мьянму в связи с массовыми акциями в стране.

Ранее в посольстве США подтвердили информацию, что здание американского культурного центра подверглось обстрелу в городе Янгон в Мьянме.