Неизвестные «заминировали» здание мэрии Сургута

Сургут, 31 марта. Работников администрации города вывели из здания. На телефон поступил звонок о якобы заложенной бомбе.

На место немедленно выехали кинологи и правоохранители, которые обследовали здание с собаками. Все сотрудники были эвакуированы согласно регламенту.

Информации о том, ложным ли было сообщение о минировании, пока нет. Проводится проверка, в УМВД не давали комментариев по поводу инцидента.

В столице Прикамья срочно эвакуировали учеников и преподавателей школы №2. В полицию поступило сразу несколько анонимных звонков о минировании городских зданий, сообщал ФАН.