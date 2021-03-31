Всемирный банк перечислил страны с наибольшей задолженностью перед РФ

Вашингтон, 31 марта. Всемирный банк обнародовал информацию о задолженности стран перед Российской Федерацией.

Организация приводит на своем официальном сайте данные по состоянию на конец 2019 года. Крупнейшим государственным должником РФ являлась Белоруссия. Минск задолжал Москве на тот момент 8,1 миллиарда долларов.

Около 30 государств были должны России почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам к концу 2019 года. Сообщается, что речь идет и о долгах стран, и о задолженностях юридических лиц, гарантированных государствами.

Кроме Белоруссии, крупнейшими должниками перед Россией оказались Бангладеш, Венесуэла, Вьетнам, Йемен и Индия. Все эти государства должны Москве более 1 миллиарда долларов. Некоторые из этих долгов «висят» с начала 1990-х годов.

В Центральном банке РФ ранее заявляли, что программное обеспечение для платформы «Знай своего клиента» на данный момент разрабатывается. Закон о запуске данной системы в России позволит отмечать ненадежных клиентов, поясняет регулятор.