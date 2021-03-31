Рубль укрепляется к евро в начале торгов Мосбиржи

Москва, 31 марта. Российская валюта отмечает слабое укрепление к евро, как стало известно из данных торгов Московской биржи.

Утром 31 марта курс европейской валюты ослабевал на 7 копеек, добираясь до отметки в 88,84 рубля. При этом российская валюта символически снижается к американской, передает «Прайм». Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на утро среды подростал на 6 копеек, достигая показателя в 75,91 рубля.

Сообщается, что в самом старте торгового дня российская валюта снижалась и к доллару, и к евро — на 7 и 9 копеек соответственно.

Майский фьючерс на нефть Brent увеличивается на 0,47%. Стоимость одного баррель растет в среду до 64,47 доллара.

Финансовые аналитики ранее отметили укрепление российской валюты на фоне разногласий в Соединенных Штатах Америки. Рубль начинает обратное движение на фоне неопределенности по санкциям против РФ, пишет Федеральное агентство новостей.