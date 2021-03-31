Стала известна суточная норма употребления кофе

Москва, 31 марта. Специалисты не дают резких запретов на объем выпиваемого кофе в день. Однако они советуют употреблять этот напиток с осторожностью.

Оптимально пить в день одну или две чашки некрепкого напитка, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Некоторые эксперты рекомендуют ограничивать кофеин и употреблять не более трех мг кофеина на один килограмм массы тела, передает РИА Новости.

«Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более 5-6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день», — рассказала Стародубова.

Однако люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением, должны соблюдать особую осторожность. Кроме того, ограничить себя в употреблении напитка стоит тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что китайский медик перечислила продукты, которые нельзя употреблять перед сном. К ним относятся алкоголь, кофе и крепкий чай.