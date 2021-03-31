Анита Цой усомнилась в успехе Манижи на Евровидении

Москва, 31 марта. Российская певица, автор-исполнитель Анита Цой считает, что певице Маниже будет очень тяжело победить на Евровидении с песней «Русская женщина».

«Мне кажется, эта песня не для Евровидения, но мне импонирует, что это — новое звучание из России, новая стилистика, свободная, смелая, самобытная, своеобразная, не попсовая, авангардная, что там так умело и сочно перемешаны разные этнические стили. Это очень популярный и прогрессивный тренд в контексте мировой музыки», — заявила певица в интервью МК.ru.

Певица считает, что песня Манижи не предназначена для массового слушателя. При этом, по мнению Аниты Цой, подобные композиции могут выделиться среди других. Так, например, Евровидение-2018 выиграла участница из Израиля Netta.

«Ее песня не была стопроцентно евровидийной, но в итоге она все-таки выстрелила», — указала Цой.

Немалому количеству россиян импонирует Манижа в качестве участницы от России. Певицу не критиковал только ленивый. Разнесли в пух и прах в первую очередь выбор песни. Звезды шоу-бизнеса тоже не верят в ее успех. Так, например победитель Евровидения-2008 Дима Билан тоже не верит в победу певицы.

Российские общественники пошли еще дальше и обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни Russian Woman. Они углядели там противоречивые высказывания.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Она получила известность после размещения своих музыкальных видео в социальных сетях. Заняв первое место на национальном отборе Евровидения-2021, она вызвала большой интерес прессы и простых россиян. А композиция, отобранная для конкурса, была раскритикована депутатами Госдумы за «антироссийские ценности».

Сама Манижа ранее сообщала об угрозах в свой адрес. Так, например, мать двоих детей пожелала певице разбиться на самолете.