Учительница башкирской школы поставила «неуд» на лице первоклашки

Уфа, 31 марта. Учительница одной из башкирских школ поставила на лбу первоклассницы «двойку». Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился в городе Кумертау. По словам матери ребенка, девочка на уроке общалась со своим одноклассником. Учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за поведение в дневник, но его у первоклассницы не оказалось. Тогда педагог нарисовала ребенку двойку на лбу.

Директор школы подтвердил произошедшее. У него запланирована встреча с матерью пострадавшего ребенка. Педагога, вероятно, освободят от занимаемой должности.

Часто конфликты происходят и между учениками. Так, на днях в Сети появилось видео массовой драки школьников из Красноярского края. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.