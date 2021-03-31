Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Учительница башкирской школы поставила «неуд» на лице первоклашки

Учительница башкирской школы поставила «неуд» на лице первоклашки

Уфа, 31 марта. Учительница одной из башкирских школ поставила на лбу первоклассницы «двойку». Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент случился в городе Кумертау. По словам матери ребенка, девочка на уроке общалась со своим одноклассником. Учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за поведение в дневник, но его у первоклассницы не оказалось. Тогда педагог нарисовала ребенку двойку на лбу.

Директор школы подтвердил произошедшее. У него запланирована встреча с матерью пострадавшего ребенка. Педагога, вероятно, освободят от занимаемой должности.

Часто конфликты происходят и между учениками. Так, на днях в Сети появилось видео массовой драки школьников из Красноярского края. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Новости партнеров