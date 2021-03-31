«Естественную» внешность Успенской поставили в пример молодым женщинам

Москва, 31 марта. Певица любовь Успенская тщательно следит за своей внешность и роскошно выглядит для своих лет. Косметолог Марта Орлова рассказала о процедурах, которые делала артистка.

Недавно в Сети появились новые фото 67-летней певицы с мероприятия. Фанаты заметили, что в жизни Успенская выглядит не так, как на фотографиях в ее Instagram-профиле. Они предположили, что артистка увлеклась косметологическими процедурами.

Однако косметолог уверена, что в пластике нет ничего плохого. По словам врача, Успенская прибегала к таким процедурам, как инъекция ботулотоксином, подтяжка век и всего лица в целом.

«Она настолько все правильно делает и с любовью ухаживает за собой, что советов здесь дать негде, тут надо брать пример. Я уже молчу о фигуре. Такие ноги и талия есть не у всех 30-летних», — подчеркнула Орлова.

Ранее хирург раскрыл стоимость пластики ягодиц Успенской. Новые формы обошлись «королеве русского шансона» в немаленькую сумму — примерно в 2 миллиона рублей.