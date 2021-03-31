Инженеры НИИ «Сигнал» предложили автоматизировать старую артиллерию

Москва, 31 марта. Унифицированное оборудование, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведения на устаревшей ствольной артиллерии планирует разработать ВНИИ «Сигнал».

Модернизация позволит старым орудиям соответствовать уровню современных высокоэффективных артиллерийских систем. Об этом рассказали в пресс-службе ВНИИ «Сигнал».

Российская армия вооружена рядом устаревших буксируемых орудийных расчетов, в которых ввод данных и наведение на цель происходят вручную. Современная модель ведения боевых действий требует все большей мобильности. В связи с этим специалисты института провели ряд научных изысканий, по результатам которых были исследованы возможности автоматизации ствольной буксируемой артиллерии, дабы увеличить ее эффективность.

Модернизация российских воинских подразделений остается одним из ключевых векторов развития ВС РФ. Так, подразделения ЗВО вооружат новейшими средствами ПВО «Тор-М2». Сообщается, что в шестую отдельную танковую бригаду боевая машина уже поступила.