Дерево упало на семью с ребенком в саратовском парке

Саратов, 31 марта. Во вторник в городском парке на семью с ребенком рухнуло дерево. По счастливой случайности, никто не пострадал. В администрации Октябрьского района сообщили, что расщепление дерева произошло выше порога, где обычно проверяется состояние деревьев. Претензий к руководству парка никто не написал.

«Деревья проверяются на высоте, хорошо доступной глазам — около двух метров. Изучается состояние ствола, механические повреждения. Все, что выше, регулярно осматривать не получается, на это уходит слишком много времени. Вряд ли кто-то мог ожидать, что конкретное дерево упадет, иногда так бывает», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник коммунальной службы Олег Т.

Ранее трое человек провалились на квадроцикле под лед на Волге. Спасатели эвакуировали пострадавших на берег.