Samsung приступила к установке российского софта на смартфоны

Москва, 31 марта. Компания Samsung начала добавлять на российские телефоны обязательные программы. С 1 апреля в РФ вступает закон об обязательной закачке отечественных веб-приложений на гаджеты.

Сообщается, что часть программ установится, если на телефоне сбросить настройки до заводских. Сама корейская компания ссылается на постановление российского правительства №1867.

Несмотря на это, на сегодняшний день ни один российский магазин не имеет в наличии смартфона с уже установленными приложениями, перечень которых вступит в силу. Штрафы за неисполнение будущего закона могут назначить только после 1 июля 2021 года.

Недавно сообщалось, что Роскомнадзор посчитал лишним требование паспортных данных россиян при создании аккаунта в социальных сетях. Проект соответствующего приказа был скорректирован.