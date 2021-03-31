Гималайскую медведицу Машу выпустили в лес в Приморье

Владивосток, 31 марта. Спасенную в Приморье медведицу Машу выпустили на волю. Специалисты центра спасения животных «Тигр» уверены, что животное готово к самостоятельной жизни.

В начале марта хищница вышла из зимней спячки. После этого ее сразу начали готовить к выпуску из центра, в котором она провела три месяца. Машу доставили в центр после того, как она увязалась за семьей. Медведица прожила на даче у людей три дня.

Сейчас специалисты проверили животное на осторожную реакцию на человека. По словам экспертов, она чувствует себя хорошо.

«Медведица прошла все тесты на отлично, ветеринарный осмотр показал, что она полностью здорова. Несмотря на то, что медведи теряют до 30% веса за зиму, она весит 50 килограммов, что совсем не мало для годовалого медвежонка», — сказали в центре.

Весенний период, по словам специалистов, является самым благоприятным временем для начала самостоятельной жизни на воле. Сотрудники объяснили это достаточным количеством пищи в лесу.

Ранее сообщалось, что в Приморье выпустили на волю краснокнижных журавлей. Разных по характеру птиц решили вместе отправить на свободу, потому что они будут держаться рядом друг с другом.