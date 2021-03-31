Оплата продуктов кредитной картой пользуется популярностью у трети россиян

Москва, 31 марта. Более трети россиян используют кредитки при покупке продуктов. Некоторые граждане расплачиваются ими в магазинах одежды и обуви.

Финансовый маркетплейс «Юником24» провел исследование и выяснил, на что чаще всего тратят деньги с кредиток россияне. На сегодняшний день обладателями кредитных карт являются 40 миллионов россиян.

«Более 34% россиян признались, что покупают продукты с использованием кредитных карт. Еще 15% предпочитают платить с их помощью в магазинах одежды и обуви», — приводит агентство «Прайм» слова аналитиков.

При этом еще год назад продукты с помощью кредиток оплачивали только 30%, а одежду — 17% соотечественников.

В исследовании говорится, что 12% граждан используют кредитку для оплаты счета в ресторане, а десять процентов — для покупки товаров для ремонта и столько же для медицинских услуг.

В начале года стало известно, что российские банки снижают лимиты по кредитным картам. Отмечалось, что финансовые организации с осторожностью относятся к держателям кредиток.