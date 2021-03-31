Сотрудники мэрии Новосибирска эвакуируются после сообщения о минировании

Новосибирск, 31 марта. Правоохранительные органы возбудили проверку после поступления сообщений о минировании здания городской мэрии и станции местного метро «Октябрьская».

В целях избежания нечастных случаев принято решение о срочной эвакуации сотрудников мэрии. На станции метрополитена сейчас выставлены дежурные посты, ведется обследование платформы. Информацию об этом подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.

«В мэрию города Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников», — говорится в заявлении в Telegram-аккаунте учреждения.

Ранее подобные новости стали причиной отмены уроков в некоторых школах Барнаула. Несколько часов потребовалось городской полиции и кинологам для проверки местных образовательных учреждений.