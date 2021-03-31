Дети в ЕАО смогут ходить в детский сад на бесплатной основе

Биробиджан, 31 марта. Дети из семей в ЕАО, в которых воспитываются три и более дошкольников, смогут на бесплатной основе посещать садик, заявила председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова.

Новые изменения будут внесены в закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Благодаря им для родителей будет производиться полная компенсация оплат услуг в государственных и муниципальных детских садах.

«Представьте, что сразу трое или даже больше детей ходят в детский сад. Это существенные расходы практически для любых родителей даже с учетом такой меры поддержки», — сообщила один из инициаторов нововведения по помощи многодетным семьям Любовь Павлова.

Правом на компенсацию смогут воспользоваться 33 семьи, 18 из которых ранее помощь по закону не оказывалась. Бесплатно получить дошкольное образование смогут порядка 100 малышей.

Также недавно сообщалось, что многодетным семьям Приамурья выделят деньги для улучшения жилья. Социальную выплату получат около 20 семей.