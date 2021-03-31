Землетрясение в Монголии «добралось» до жителей Иркутска

Иркутск, 31 марта. Жители Иркутска в среду пожаловались на землетрясение, эпицентр которого находился в Монголии, сообщается на сайте Байкальского филиала ЕГС РАН.

В МЧС России сообщили, что подземные толчки происходили в 34 км от населенного пункта Турт. Землетрясение имело магнитуду 5,6 и брало начало в районе монгольского озера Хубсугул, пишет RT.

О пострадавших и погибших информации не поступало. В регионах Монголии, которые граничат с Бурятией и республикой Алтай, подземные толчки происходят нередко.

Также недавно сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Курильских островов. Эпицентр был расположен в 185 км к югу от города Северо-Курильска в Сахалинской области.