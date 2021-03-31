Сотрудники минтранспорта Индонезии нашли самописец разбившегося Boeing 737

Джакарта, 31 марта. Состояние найденного голосового самописца лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пока неизвестно. Министерство транспорта Индонезии не разглашает эту информацию.

Ведомство проведет пресс-конференцию в связи с обнаружением части упавшего в Яванское море самолета, сообщило агентство Reuters. Представитель минтранса пока не дал никаких дополнительных комментариев.

Самолет разбился 9 января 2021 года, на его борту находились 62 человека. Все они погибли в результате крушения.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала возможную причину катастрофы. Действия пилотов в связи с неисправностью двигателя могли привести к дисбалансу и сделать трудным управление лайнером.