Деревянко оказался в неловкой ситуации из-за фильма Михалкова

Москва, 31 марта. Российский актер Павел Деревянко забыл название фильма режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2: Цитадель», в котором у артиста была роль.

Актер Павел Деревянко прокомментировал высказывания Никиты Михалкова о больших гонорарах артистов. Он хотел выразить уважение режиссеру, но не смог назвать его фильм, в котором принял участие.

«А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило», — сказал Деревянко.

Он добавил, что нечасто встречался с Михалковым, однако режиссер относился к нему с симпатией. Вспомнить название фильма зарапортовавшемуся актеру помогла телеведущая Тина Канделаки.

Актер Павел Деревянко получил роль во втором из трех фильмов «Утомленные солнцем». Премьера киноленты состоялась в 2011 году.

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