Сенатор Башкин объяснил необходимость обязательной регистрации животных

Москва, 31 марта. Россиян, которые выгнали своих домашних животных на улицу, необходимо штрафовать, а вырученные деньги направить на отлов бродячих зверей.

Денежные средства, собранные со штрафов, будут направлены на стерилизацию бродячих животных и содержание их в специальных приютах. Парламентарий подчеркнул, что штраф в данном случае не стоит рассматривать как наказание, а как компенсацию за бездушность хозяев питомцев, а также за вред, который они наносят обществу, выгоняя на улицу собак и кошек.

Выявлять владельцев брошенных животных поможет обязательная регистрация и чипирование. Парламентарий уверен, что эти меры могут решить проблему бродячих зверей в России.

Безответственное отношение хозяев питомцев представляет угрозу и самим животным, и людям. Так, в Саратове из-за чрезмерного числа стай бездомных собак решение вопроса пришлось выносить на обсуждение в областной думе. Мнение депутатов разделилось: животных ждет либо отлов и приют, либо отстрел.