Двое рабочих погибли на верфи в Ленобласти. События дня. ФАН-ТВ

Подмосковный стрелок сгорел при штурме коттеджа Устроивший накануне в Подмосковье перестрелку пенсионер погиб в огне. Пожар возник при штурме частного дома в элитном поселке Новые Вешки под Мытищами, где забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов. Он держал оборону 10 часов, не позволяя силовикам проверить его причастность к незаконному обороту оружия: отстреливался и забрасывал правоохранителей гранатами. В доме бывший участник ОПГ хранил целый боевой арсенал. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен. Сейчас он находится в больнице Лобни, его жизни ничто не угрожает.

Двое рабочих погибли на верфи в Ленобласти Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП с завалившимся на бок судном в Ленобласти по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По последним данным МЧС, два человека погибли: водолазы обнаружили тела рабочих в подтопленном траулере. Еще двое получили переломы ребер. Инцидент произошел накануне на судостроительном заводе «Пелла» в поселке Отрадное. В ходе испытаний строящийся рыболовецкий траулер «Скорпион» накренился и опрокинулся. Трюм затопило. Сейчас положение корабля удалось стабилизировать.

Белый дом доложит о здоровье 78-летнего Байдена Медосмотр для президента. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала подготовить доклад на тему здоровья американского лидера Джо Байдена. Об этом она заявила в ходе брифинга. Псаки указала на отсутствие четких сроков по вопросу составления документа. Однако заверила, что отчет будет представлен в «ближайшем будущем». Примечательно, что по результатам опроса от организации Rasmussen Reports, более 50% граждан Штатов взволнованы душевным здоровьем Байдена, которому в прошлом году исполнилось 78 лет. Знаковое падение хозяина Белого дома на трапе самолета, породившее сотни мемов, не обсудил только ленивый. Инцидент вызвал немало вопросов о дееспособности «американского старца».