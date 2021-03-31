Переименование подразделения Volkswagen в США оказалось шуткой

Берлин, 31 марта. Новость об изменении названия американского подразделения Volkswagen на Voltswagen of America была первоапрельским розыгрышем. Компания призналась, что ничего менять не будет.

Представитель автопроизводителя в Германии объявил, что шутка задумывалась для привлечения внимания к стратегии компании, связанной с электромобилями.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это было маркетинговой акцией», — признался представитель компании.

Ранее представители автопроизводителя Volkswagen в России сообщили о том, что модель пикапа Amarok уходит с рынка страны. Однако это не навсегда. В ближайшее время планируется открыть новый завод, на котором будут производить обновленные Volkswagen Amarok для российского авторынка.