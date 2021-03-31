Ремастер «Ведьмака — 3» выпустят на консолях с улучшенной графикой

Варшава, 31 марта. Команда польской студии CD Project Red поделилась с фанатами своей работой над новой версией игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консолей нового поколения.

PR-менеджер компании Радек Грабовски заявил, что ремастер игры появится в 2021 году. Он отметил визуально-технический прогресс обновленного «Ведьмака» и подчеркнул, что в планах компании обеспечить поддержку технологии трассировки лучей.

Цикл романов Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте получила небывалый успех. По нему сделали не только серию игр, но и начали снимать одноименный сериал. К слову, один сезон доступен и сейчас готовится второй. Стало известно, что компания Netflix уже утвердила актерский состав.