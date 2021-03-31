Любителям горнолыжного спорта рассказали о последних курортах сезона в РФ

Москва, 31 марта. Лыжный сезон подходит к концу, однако есть несколько снежных склонов для любителей зимних видов спорта. О них рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Красная поляна в Сочи осталась практически без снега, но на склонах он еще есть. Похожая ситуация наблюдается на метеорологической станции Гуниб в Дагестане. На Сулаке и на Рокском перевале толщина снежного покрова составляет около одного метра. Полтора метра снега есть на Чегете.

«Еще несколько дней, и уже будет сложно кататься», — сказал Вильфанд.

Несмотря на это, недавно было объявлено, что горнолыжный сезон на Красной поляне продлится до конца апреля. Как отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, некоторые трассы по мере потепления будут действовать с ограничениями.