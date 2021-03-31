Поможет ли бизнесу вакцинация, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 31 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему: «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19».

Пандемия коронавируса отступает, если в России будут побеждены антипрививочники, то совсем скоро мы забудем о масках и разных ограничениях, уверяют представители власти. С самыми большими трудностями в условиях пандемии столкнулся бизнес, что в свою очередь повлияло на жизнь каждого гражданина России.

В рамках эфира мы обсудим, восстановился ли уже российский бизнес после карантина и можно ли ожидать роста зарплат в частном секторе. Поговорим о вероятности наступления третьей волны пандемии COVID-19 и влиянии массовой вакцинации населения на восстановление деловой активности.

Расскажем про деятельность Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности предприятий в период пандемии коронавирусной инфекции.

Оценим перспективы восстановления предпринимательской активности: прогнозы, ожидания, а также меры поддержки субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) на профилактику COVID-19.

Проанализируем опыт организации пунктов выездных вакцинаций в торгово-развлекательных центрах.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: медики, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru