Юрист Славнов рассказал о штрафах за незаконный тюнинг авто

Москва, 31 марта. Сотрудники ГИБДД могут не только оштрафовать за незаконный тюнинг, но и снять такой автомобиль с учета. Избежать этого можно зарегистрировав изменения в ГИБДД.

Регистрация тюнинга происходит путем подачи документов в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов.

Некоторые виды тюнинга считаются недопустимыми и не регистрируются. Например, нельзя зарегистрировать размещение светодиодов под корпусом машины. А новые спойлеры сертифицировать можно.

Неправильный автотюнинг грозит автолюбителям штрафами или даже снятием машины с учета, подчеркнули в ГИБДД. Чтобы вернуть машину на учет, потребуется восстановить ее прежнее состояние.

Ранее госавтоинспекция разъяснила автолюбителям правила внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Изменение конструкции автомобиля возможно только при соблюдении требований Таможенного союза.