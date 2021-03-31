Трое человек провалились на квадроцикле под лед на Волге

Саратов, 31 марта. Трое мужчин провалились под лед на квадроцикле в районе санатория «Волжские Дали». Спасатели оперативно прибыли на катере и эвакуировали пострадавших на берег. От медицинской помощи они отказались.



Спасатель Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, что поездки на квадроцикле по льду сейчас являются крайне опасными. Выходить на лед в конце марта запрещено даже пешком.

«Отчаянные экстремалы, конечно. Втроем на квадроцикле по льду, да еще и в нынешнее время года — настоящее сумасшествие. Разумеется, этого делать нельзя, даже в условном январе это рискованно. Совсем скоро начнется ледоход, на реку даже пешком и в одиночку ходить нельзя», — отметил специалист.

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