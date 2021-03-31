Биологи запустили первое в Сибири производство ульев со шмелями-опылителями

Новосибирск, 31 марта. Компания «БиоИнновация» выпускника НГТУ НЭТИ Виктора Анисимова начала заниматься уникальным для Сибири делом. Специалисты производят и продают шмелей.

Для аграриев в сибирских условиях шмели нужны для опыления растений как в теплицах с искусственным освещением, так и на открытом пространстве. Разработчики заявили, что ульи можно купить в любом удобном виде. Главная цель разработки — повышение урожайности огородных и ягодных культур с использованием экологичных способов опыления.

Условия максимально приближены к естественным, поэтому биологические часы насекомых будут «обмануты». Также в компании отметили, что расходы на электроэнергию не станут превышать получаемую от урожайности прибыль.

«Конечно, мы учитываем сибирскую климатическую специфику и понимаем, что на поддержание постоянных плюсовых температур в улье требуется больше энергозатрат, но это не является критическими расходами», — заметили разработчики.

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