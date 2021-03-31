Дерматолог Константинова назвала единственный метод борьбы с папилломами

Москва, 31 марта. Папиллому, появившуюся на теле человека, можно убрать только одним методом — хирургическим вмешательством. Об этом заявила дерматолог и косметолог Зоя Константинова.

Возникшие на теле человека папилломы не относятся к вирусу папилломы человека. В отличие от ВПЧ, обыкновенные папилломы не проявляются как плоские, аногенитальные и ладонно-подошвенные бородавки, передает телеканал «360»

Лекарств, с помощью которых можно вылечить ВПЧ на данный момент не существует, однако в медикаментозной практике пользуются интерферонами и неспецифическими иммуностимуляторами. Дерматолог отметила, что удалить папиллому можно лазерным, радиочастотным, криогенным и химическим методом. Она подчеркнула, что такие манипуляции необходимо проводить не у косметолога, а у квалифицированного медика.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева объяснила, как внешний вид ногтей сигнализирует о проблемах со здоровьем. По словам специалиста, при болезни почек, также может изменяться цвет ногтей.