Аналитики АТОР назвали самые дешевые десятидневные туры в середине апреля

Москва, 31 марта. Отдых в апреле 2021 года оказался самым доступным в России. Средняя стоимость таких десятидневных туров на двоих с учетом перелета из Москвы составляет 31-38 тысяч рублей.

Наиболее привлекательным направлением оказался Санкт-Петербург, турагентства предлагают путевки в Северную столицу за 28,1 тысячи рублей, сообщила аналитическая служба Ассоциации туроператоров. Аналогичная поездка в Калининград обойдется в 53,7 тысячи рублей.

Отдохнуть в Краснодарском крае и Крыме сейчас можно за 31,1-37,5 тысячи рублей, на Алтае и Байкале — за 66,5-82,5 тысячи рублей. В стоимость таких путевок входит перелет, питание и проживание в отеле.

Ранее президент России Владимир Путин дал распоряжение сделать программу туристического кешбэка от покупок путевок в Кубань круглогодичной для студентов и школьников. Краснодарский край готов к приему молодежи, в регионе есть множество предложений в сфере археологического, спортивного и аграрного туризма.