Диетолог Стародубова посоветовала отказаться от доставки готовой еды

Москва, 31 марта. Приготовление пищи в домашних условиях позволит контролировать количество соли и состав блюда, что поможет сбалансировать рацион.

Среди плюсов домашней еды, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, выделила метод готовки. Например, можно отказаться от обжаривания в пользу здоровой обработки. Передает РИА Новости.

Однако специалист указала, что даже самая здоровая и сбалансированная еда не принесет радости, если ради ее приготовления пришлось провести у плиты много времени после тяжелого рабочего дня. Стародубова подчеркнула, что доставке готовой еды есть место в жизни, но нужно строго контролировать количество и состав заказанной пищи.

Диетолог Маргарита Королева посоветовала ради здоровой кожи изменить рацион. Специалист подчеркнула, что красота кожи и волос в целом зависит от того, что есть человек.