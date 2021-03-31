Маневры российских субмарин в Арктике назвали высшим мастерством

Москва, 31 марта. Одновременное всплытие трех атомных подлодок на минимальном расстоянии друг от друга показывает мощь и профессионализм ядерных сил России.

Пользователь китайского портала Sohu высоко оценил умения экспедиционных сил ВМФ «Умка-2021» в Арктике. В ходе отработки маневров, две атомные подводные лодки класса «Дельта IV» и одна типа «Борей-А» пробили полутораметровый слой льда и всплыли на поверхность на расстоянии менее ста метров друг от друга. Такие действия являются одними из самых сложных и опасных.

Атомные субмарины, принимавшие участие в экспедиции, способны выпустить около 48 ядерных ракет, каждая из них может нести на себе несколько ядерных боеголовок. Ядерный удар такой силы будет сокрушительным для любой страны, подытожил пользователь китайского портала.

Ранее притязания Соединенных Штатов на Арктику рассмешили шведское издание Nyhetsbanken. По мнению журналиста Стефана Линдгрена, повышенный интерес США к региону обусловлен большими запасами драгоценных металлов, камней, минералов и урана в нем.