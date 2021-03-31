Разведчики ДНР рассказали, где ВС Украины прячут военную технику

Донецк, 31 марта. Украинская армия на фоне переговоров лидеров России, Франции и Германии о ситуации в Донбассе начала активно скрывать факты размещения военной техники, вопреки Минским соглашениям.

Народная милиция ДНР (НМ ДНР) сообщила, что командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко отдал приказ своим подчиненным начать мероприятия по сокрытию и маскировке большого количества военной техники, расположенной вдоль линии разграничения сторон.

«Нашей разведкой на сегодняшний день фиксируется увеличение фактов ее концентрации в населенных пунктах, размещенной в амбарах, сараях и других сельскохозяйственных и промышленных строениях, — подчеркнули в пресс-службе оборонного ведомства ДНР.

Такие действия украинской стороны вызывают возмущение и недовольство местных жителей. При этом сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят «разъяснительные беседы» с администрациями населенных пунктов, уверяя их временном принятии подобных мер.

В ходе недавней видеоконференции между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном российский президент выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе. По его мнению, Киев фактически отказался от согласованных до этого Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.