Мясников: Аспирин может вызывать опасные побочные эффекты у детей

Москва, 31 марта. Популярное у россиян жаропонижающее — аспирин, не рекомендуется давать маленьким детям, так как оно может негативно сказаться на здоровье внутренних органов ребенка.

Препарат способен угрожать печени, вызывая острую печеночную недостаточность. Такое состояние быстро прогрессирует, рассказал доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Заболевание обычно развивается у детей и подростков от четырех до 12 лет на фоне лечения лихорадки. Ее причиной являются грипп, корь или ветрянка. При температуре выше 39 градусов детям рекомендуется применять парацетамол.

Недавно специалисты рассказали о причинах возникновения головокружения. Часто такое состояние появляется при сидячем образе жизни, проблемах с вестибулярным аппаратом и нервной системой.