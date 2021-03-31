Психофизиолог Каплан рассказал о влиянии смартфонов на память человека

Москва, 31 марта. Смартфоны являются для человека своего рода внешней памятью, которая частично забирает функции мозга запоминать данные.

Об этом рассказал доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан. По его мнению, слишком частое использование гаджетов для «запоминания» может значительно ухудшить работу человеческой памяти, так как мозг может привыкнуть к этому. Перенасыщение извилин ненужной информацией также может повлиять на работу памяти человека. Каплан посоветовал использовать смартфоны с умом и не проводить в них большое количество времени.

«Мозг по своей природе заранее расположен к анализу любой информации, иначе никак не определить: «нужная» ли эта информация или «ненужная». Поэтому, если доля этой самой «ненужной» информации велика, то мозг будет вынужден значительную часть своих ресурсов тратить впустую», — объяснил доктор в интервью радио Sputnik.

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