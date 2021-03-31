Новые штрафы для владельцев дач вступят в силу в 2021 году

Москва, 31 марта. В 2021 году в силу вступят новые штрафы для владельцев загородных участков. В частности, правила разжигания костров на даче ужесточились.

Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Теперь разводить огонь можно только в отведенном для этого месте или специальной бочке. Однако уничтожать мусор на участках категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность.

Помимо этого, костер для пикника можно будет разводить на расстоянии не менее пяти метров от дома. Нарушителей будет ждать штраф до 5 тысяч рублей, рассказал Чаплин.

Недавно стало известно, что россиян могут начать штрафовать за борщевик на участке. Инициативу выдвинула представитель Совфеда Ирина Рукавишникова.