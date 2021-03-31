Вопрос о закупке «Спутника V» вновь оказался на повестке дня в Швеции

Стокгольм, 31 марта. Швеция продолжает испытывать дефицит вакцин от коронавируса. В связи с этим тема приобретения российской и китайской разработок вышла на первый план в парламенте королевства.

Депутат Матс Нордберг обратился к действующему министру иностранных дел Анн Линде. В своем заявлении он интересуется у главы ведомства дальнейшими действиями правительства после разрешения использования препаратов иностранного производства. В конкретном случае политик просит адресата оценить возможность расширения прививочной кампании, передает RT.

«Считает ли министр, что... Швеция должна... добиваться того, чтобы после или официального одобрения вакцины, или ее одобрения для экстренного применения, она получила доступ к дополнительным прививкам», — сказано в сообщении депутата.

Ранее австрийские власти заявили о намерении уже в следующем месяце закупить у России миллион доз «Спутника V». Вместе с этим в Вене проявили заинтересованность в организации производства вакцин на территории республики.