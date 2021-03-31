Цена кофе «навынос» изменилась по сравнению с прошлым годом на 11%

Москва, 31 марта. Средний чек кофеен в России в марте 2021 года составил 218 рублей. Это на 11% выше, чем в прошлом году, согласно данным IT-компании «Эвотор».

Эксперты оценивали небольшие торговые точки, в которых предлагают кофе «с собой». Цена, по данным аналитиков, изменилась по сравнению с прошлым годом, но осталась стабильной, если сравнивать ее с январской стоимостью. В не очень активный зимний сезон цена почти не менялась, передает РИА Новости.

«При этом в Москве средняя стоимость заказа в небольших точках продаж кофе за год выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: так, эта стоимость у московских кофеен в марте выросла на 11% к прошлому году — до 235 рублей, а в Санкт-Петербурге — был на 8% выше, чем в марте 2020 года, составив 211 рублей», — рассказали аналитики.

Однако в Петербурге сам спрос на напиток увеличился сильнее, чем в столице. В целом в России среднедушевое потребление кофе все еще превышает потребление чая.

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