Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Москва, 31 марта. Ученые Россельхознадзора создали первую в мире вакцину против коронавируса, предназначенную для животных. Препарат уже разрешен для использования в России.

Разработка успешно прошла процедуру регистрации и теперь может применяться для вакцинации питомцев. Препарат носит название «Карнивак-Ков». Уже в следующем месяце ожидается запуск масштабного производства на крупнейшей в России платформе по изготовлению медикаментов для скота — Федерального центра охраны здоровья животных. Об этом в беседе с журналистами рассказал заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

«Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — добавил он.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков назвал маловероятной эпидемию коронавируса среди домашних питомцев. По его словам, случаи заболевания у кошек и собак очень редки.