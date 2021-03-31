Вильфанд опроверг влияние погоды на темпы распространения коронавируса

Москва, 31 марта. Существенных связей между климатическими условиями и скачками заболеваемости COVID-19 не выявлено. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Всемирная метеорологическая организация организовала исследование, участие в котором приняли различного рода специалисты, в частности метеорологи и врачи. Работа велась на протяжении шести месяцев. В итоге авторы пришли к выводу об отсутствии зависимости между активностью коронавируса и погодными особенностями.

«Значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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