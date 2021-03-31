Майские праздники в России выпадают на 12 календарных дней

Москва, 31 марта. Всего 19 календарных дней выпадает на будни в мае. Остальные числа последнего месяца весны будут выходными.

Выходные в 2021 году приходятся на праздник Весны и Труда (1 мая), а также на День Победы (9 мая). По причине этого рабочие недели сократятся до четырех дней. Россияне останутся дома с 1–3 и 8–10 мая. Получается, что из 31 календарного дня 12 — выходные или праздничные, а 19 — рабочие.

Некоторые россияне по традиции на длинные выходные отправятся путешествовать. Однако за границу туры подорожали примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Поэтому специалисты советуют отправиться в российские регионы. Так, около полумиллиона человек собрались ехать на майские праздники в Краснодарский край.

Ранее сообщалось, во сколько россиянам обойдется отдых этим летом в Крыму. Туроператоры рекомендуют покупать авиабилеты заранее как на весенний отдых, так и на летний, поскольку сейчас они еще по относительно низкой цене.