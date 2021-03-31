Марунич оценил перспективы водородного производства на Украине

Киев, 31 марта. Создание предприятий по производству водорода на Украине возможно лишь в отдаленной перспективе. Заявления властей Незалежной в этой сфере не больше, чем пиар ход.

Члены Европейской экономической комиссии ООН провели онлайн-переговоры с главой Госэнергоэффективности Украины Константином Гурой, на которых обсудили потенциал страны в производстве водорода. ЕС в рамках расширения водородной программы планирует создать производство на Украине. Однако, по мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, говорить о водородной энергетике на территории Незалежной рано.

По мнению специалиста, добыча водорода должна происходить из экологически чистых источников. Украинские ТЭС, которые питают энергией страну, для такого не подходят. Помимо этого, властям Незалежной предстоит решить вопрос доставки полученных ресурсов в Евросоюз. Имеющаяся в распоряжении украинской власти газотранспортная система не пригодна, так как потери при транспортировке будут слишком велики.

Ранее Международный валютный фонд рекомендовал Украине отказаться от контроля за внутренними ценами на газ. По мнению представителя валютного фонда, контроль цен приводит к коррупции, злоупотреблению ресурсами и препятствует внедрению программ энергоэффективности.