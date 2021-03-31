Лесничие Приморья получили новые автомобили для патрулирования территорий

Владивосток, 31 марта. Представители Сергеевского, Чугуевского, Тернейского и Уссурийского филиалов краевого предприятия «Примлес» получили четыре новых внедорожника «УАЗ-Хантер».

Машины будут использоваться для патрулирования и охраны территорий. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края сообщили, что техника была куплена за счет целевой субвенции федерального бюджета.

«Эти машины позволят нашим специалистам эффективнее патрулировать леса, выявлять лесные пожары на ранних стадиях, бороться с незаконными рубками. Автомобили поступили на самые «горимые» территории», — заявил руководитель краевого учреждения «Примлес» Анатолий Непочатых.

По словам директора Чугуевского филиала Примлеса Александра Семенова, новых машин в лесничестве не хватало. Обновление автопарка в последнее время стало регулярным и это очень актуально, заявил он. Разработанный проект «Сохранение лесов», национального проекта «Экология» предусматривает закупки техники на 100 млн рублей в 2021 году.