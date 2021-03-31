Всемирный банк заявил о повышении прогноза экономического роста в РФ до 2,9%

Москва, 31 марта. Прогноз по росту ВВП в текущем году в России увеличился почти до трех процентов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Улучшение прогноза связано с более низким сокращением ВВП в 2020 году и быстрым ослаблением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Международная финансовая организация предсказала экономический рост до 2,9%, тогда как прошлая оценка составляла 2,6%, сообщает RT.

Прогноз на 2022 год также изменился. Всемирный банк предположил рост ВВП до 3,2%, против трех процентов, которые были озвучены раньше.