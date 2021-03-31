Полиция разыскивает виновных в незаконной вырубке леса в Приморье

Владивосток, 31 марта. Лесные инспекторы арестовали две единицы техники, используемой для противозаконной заготовки леса на севере Приморского края. Подозреваемым удалось скрыться с места преступления.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Нарушения были выявлены в рамках запланированного патрулирования лесов в пределах Междуреченского участкового лесничества. Исполнителями выступили сотрудники министерства и Дальнереченского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество», передает региональное ведомство лесного и охотничьего хозяйства. По факту нелегальной вырубки леса возбуждено уголовное дело.

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб — ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию», — уточнили в министерстве.

Ранее от рук недобросовестных лесорубов пострадали деревья Мордовии. Виновники спилили деревьев на два млн рублей.