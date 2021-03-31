Вильфанд предупредил об опасности ранней смены зимней резины на летнюю

Москва, 31 марта. Менять резину на летнюю можно тем москвичам, которые передвигаются на автомобилях в дневное время. Об это заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если водители перемещаются на автомобилях с 13 до 16 часов дня, то смело могут «снимать» зимнюю резину. Однако утром температура воздуха держится около нуля, а на дорогах гололедица и смена «обувки» может оказаться опасной.

«Надо дождаться середины второй пятидневки [апреля], до этого точно не надо всем менять», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил жителей европейской части России о заморозках на выходных. В большинстве регионах температура воздуха понизится до нуля градусов.