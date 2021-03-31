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Вильфанд предупредил об опасности ранней смены зимней резины на летнюю

Вильфанд предупредил об опасности ранней смены зимней резины на летнюю

Москва, 31 марта. Менять резину на летнюю можно тем москвичам, которые передвигаются на автомобилях в дневное время. Об это заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Если водители перемещаются на автомобилях с 13 до 16 часов дня, то смело могут «снимать» зимнюю резину. Однако утром температура воздуха держится около нуля, а на дорогах гололедица и смена «обувки» может оказаться опасной.

«Надо дождаться середины второй пятидневки [апреля], до этого точно не надо всем менять», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Ранее синоптик предупредил жителей европейской части России о заморозках на выходных. В большинстве регионах температура воздуха понизится до нуля градусов.

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