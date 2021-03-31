«Все не жалко»: Крид рассказал о миллионных тратах на девушку

Москва, 31 марта. Певец Егор Крид обычно встречается с обеспеченными девушками, но иногда он может щедро потратиться на подарок избраннице.

Музыкант заявил, что все возлюбленные хорошо зарабатывали и не посягали на его доходы. Тем не менее звезда много тратит на себя и на свою спутницу.

Крид рассказал, что не стал участвовать в очередном тренде в TikTok, где все выкладывали на заднем фоне свой счет потраченных за месяц средств. Он уточнил, что его чек неприлично большой. Исполнитель добавил, что тратит на девушку больше, чем на себя и затраты составляют около пяти миллионов.

Однако у Крида никогда не было спутницы, которая бы просила у него денег. Дорогие подарки он делал только по собственному желанию.

«Такого просто не было, чтобы малая трясла с меня лавэ. Я могу купить очень дорогой подарок — миллион, два, три, не важно. Сколько не жалко... А мне все не жалко», — рассказал Егор.

Личная жизнь певца часто становится предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников. Так, на одном из YouTube-шоу фанатка Крида решилась задать ему провокационный вопрос: с кем из героев мультсериала «Смешарики» Егор разделил бы ложе. Остроумный выбор музыканта рассмешил зрителей.