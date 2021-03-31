Россиянин Медведев прошел в 1/4 финала теннисного турнира «Мастерс»

Майами, 31 марта. Российский теннисист Дмитрий Медведев переиграл американца Фрэнсиса Тиафо в 1/8 финала турнира «Мастерс» в Майами и прошел в следующий раунд соревнования.

Встреча длилась полтора часа и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина, пишет RT. В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом. Матч состоится 3 апреля в 03:30 по московскому времени.

Действующим победителем «Мастерс» является Роджер Федерер. Он в финале 2019 года переиграл Джона Иснера. В прошлом году теннисный турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Медведев поднялся на одну строчку вверх в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теперь он занимает вторую позицию, сместив Рафаэля Надаля.