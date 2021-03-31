В Крыму готовят новую грандиозную стройку ж/д ветки в Симферополь

Крым, 31 марта. Строительство железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь, которая будет соединять новый терминал с инфраструктурой КЖД оценили в 7 миллиардов рублей.

Конкурс на строительство был опубликован на сайте Крымской железной дороги (КЖД). Ветка, протяженностью 12 километров, позволит быстро перемещаться туристам в Евпаторию и Севастополь.

На сайте госзакупок говорится, что начальная цена проекта составит 286,5 миллиона рублей. До разработки проекта планируется провести геодезические изыскания и топографические работы. А также проведут археологические исследования для проверки местности на наличие боевых снарядов времен Великой Отечественной войны.

Новую ветку просчитают с учетом ежесуточного курсирования 33 пар электропоездов с 20-минутным интервалом движения в трех направлениях. Станция Остряково будет регулировать работу стрелок и движение составов. Там возведут 250-метровую пассажирскую платформу, где установят табло с расписанием поездов. Прокладку путей сделают по технологии бесшовной укладки, которая уже использовалась при строительстве Крымского моста. Проект хотят реализовать до 31 декабря 2025 года.

Ранее был составлен список городов в Крыму, куда лучше везти детей на отдых и реабилитацию. Во всех городах полуострова есть специализированные санатории, где помогают малышам.