Информацию о количестве дизлайков на видео в YouTube скроют от зрителей

Москва, 31 марта. Платформа YouTube ответила на просьбы авторов каналов и решила скрыть количество дизлайков от рядовых пользователей, заявила компания в соцсети.

Число дизлайков будет известно только авторам каналов. Однако зрители все так же смогут нажимать на «палец вниз» и делиться своей критикой в комментариях, пусть даже и резкой.

«В ответ на отзывы авторов о прицельной кампании дизлайков мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счет дизлайков», — заявил YouTube в своей публикации.

Статистику негативных оценок авторы видеороликов смогут наблюдать на сервисе YouTube Studio. Их число будет влиять на настройку функции рекомендаций на видеохостинге.

Платформа YouTube является самым популярным сервисом для распространения видеоклипов музыкантов. Так, недавно клип российской группы Little Big преодолел отметку в 10 миллионов просмотров на видеохостинге.