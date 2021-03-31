Жителей европейской части России предупредили о заморозках на выходных

Москва, 31 марта. Столбики термометров в большинстве регионов европейской части России опустятся до значений ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в ночь на пятницу еще будет плюсовая, около трех градусов тепла. В субботу ожидается похолодание, местами до минус трех. В ночь на воскресенье прогнозируются заморозки. Столбики термометров опустятся до пяти градусов ниже нуля. Осадки в виде снега и мокрого дождя ожидаются 2 и 3 апреля, рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал погоду в России на апрель. По его словам, в начале месяца температура будет колебаться в районе нуля градусов, а уже ближе к маю начнется значительное потепление.